Leona's Pizzeria
Best Pizza in Chicago

Welcome to Chicago’s Original Pizza Tradition Since 1950

Featured

FAMOUS FRIED MOZZARELLA BRICKS.

Margherita.

1950 Traditional.

Buffalo Chicken Sandwich.

Thin Crust Pepperoni Pizza Slice.

Welcome to Chicago’s Pizza Tradition

Since 1950, we’ve been serving pizza and Italian American classics that bring people together. From thin crust to deep dish, every meal is made fresh daily with locally sourced ingredients. With four Chicago area locations, we welcome families, couples, and food lovers to relax and enjoy our cozy, full-service dining rooms or convenient delivery and takeout. Come experience a Chicago legend today.
Keeping Traditions Alive Since 1950

For nearly 75 years, we’ve grown from a single Lakeview spot into one of the most respected restaurant names in Chicago. Our team was among the first to deliver pizza right to your door, and today we continue to blend old-school classics with modern comfort. From signature pizzas to timeless pasta dishes, Leona’s continues to create moments that keep our guests coming back, generation after generation.
Classic Pizzas, Pasta & More

From Sicilian style pizza and cheese bricks to Italian beef sandwiches, jumbo chicken wings, and our famous 16-inch thin crust sausage pizza, our menu brings Chicago favorites to the table every day. You’ll also find stuffed deep dish, pan pizzas, fresh pasta, crisp salads, and hearty sandwiches. Whether you dine in, carry out, or order delivery, every dish is made fresh with quality ingredients for a meal you’ll always enjoy.
Order with Ease 🍕

Getting your favorite pizza, pasta, or sandwiches has never been simpler. Order online for fast delivery or convenient pickup, and enjoy our food wherever you are. Four Chicago area locations are ready to serve you today.
Food That Speaks for Itself

Catering for Any Occasion

From business lunches to family gatherings, our catering menu makes events easy. Choose from pizza, pasta, salads, and more, all delivered and set up by our expert team. Planning a party? Host it at our restaurant with spacious dining rooms and attentive service. With convenient packages, delivery, and setup, we’ll handle the food while you enjoy the celebration.
Dining for Everyone to Enjoy

Our restaurants are made for locals, travelers, families, and couples alike. Cozy dining rooms, outdoor seating, and full service create the right setting for any outing. Whether it’s a casual night out or a special celebration, you’ll always find a welcoming space, friendly service, and the comfort of a meal that feels both timeless and fresh in every visit.

Visit Us Today

Join us at any of our 4 locations. 📍 Irving Park 4363 W Irving Park Rd, Chicago, IL 60641, United States 📍 North Franklin 175 N Franklin St Suite 106, Chicago, IL 60606, United States 📍 Lyons 8315 Ogden Ave, Lyons, IL 60534, United States 📍 McHenry 3102 IL-120, McHenry, IL 60050, United States
What our guests are saying

Excellent customer service, pizza is delicious. Good to see Leona's in the neighbourhood. Definitely recommend.

Wilfredo R.

Foos was amazing! Service was even better! If I ever return to Chicago, I would definitely return!

Glenda D.

The staff was great! Also, the restaurant is so nice and clean. Very modern and there’s a full bar. Best of all, the pizza was hot and fresh!

Krystal T.

Leona's Pizzeria Rewards

Join our rewards program, earn points every time you order online, and redeem your points for free food!

Frequently asked questions

We serve Breakfast, Lunch, and Dinner

Yes, we offer Delivery and Takeout

Our locations