Leona's Pizzeria

Best bruschetta in town.

Featured

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES.

Italian Beef.

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!.

Italian Beef Bowl (Keto).

Original Italian Beef Sandwich.

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich.

Italian Beef DELUXE.

Combo Italian Beef & Sausage.

THIN CRUST 16" Sausage (Popular).

16" Thin crust Sausage (Popular).

Loaded Italian Beef Cheesy Fries.

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray.

Original Italian Beef.

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular).

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!.

Classic Jumbo Chicken Wings.

Sicilian Caprese Bruschetta Catering Tray.

4" Italian Beef.

Italian Beef Rolls (NEW)!.

Italian Beef Combo.

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS.

1/2 Sheet.

Build Your Own Thin (Popular).

Grilled Chicken Sandwich.

Italian Sausage.

Italian Sausage Sandwich.

Classic Meatball Sandwich.

Leona's Classic Meatball.

Delicious Bruschetta: A Taste of Italy

Indulge in our classic Italian bruschetta, featuring toasted bread topped with ripe tomatoes, garlic, and basil. This appetizer is a perfect way to start your meal. Savor the fresh flavors and crisp texture of this traditional dish, a favorite among our patrons.
Convenient Italian Food Delivery and Pickup Options

Craving Italian? Order bruschetta for pickup. Enjoy pasta, pizza, and salads delivered fast. Try our comfort-food classics at home. Convenient Italian food delivery and pickup options available. Satisfy your cravings with our delicious sandwiches.

