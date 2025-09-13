Best Italian Food in McHenry

Sunday
11:00 AM - 8:00 PM
Monday
11:00 AM - 9:00 PM
Tuesday
11:00 AM - 9:00 PM
Wednesday
11:00 AM - 9:00 PM
Thursday
11:00 AM - 9:00 PM
Friday
11:00 AM - 11:00 PM
Saturday
11:00 AM - 11:00 PM
See our legendary pizzas and Italian American favorites in action. Browse our gallery and get inspired for your next order.
Excellent customer service; pizza is delicious. Good to see Leona's in the neighbourhood. Definitely recommend.
Wilfredo R.
Food was amazing! Service was even better! If I ever return to Chicago, I would definitely return!
Glenda D.
The staff was great! Also, the restaurant is so nice and clean. Very modern and there’s a full bar. Best of all, the pizza was hot and fresh!
Krystal T.
Delivery
Takeout
Dine In
Catering
Vegetarian Options
Good for Watching Sport
We are known for Pasta Salad, Meatballs, Caprese Salad, Spaghetti, Wings, Thin Crust Pizza, Chicken Tenders, Grilled Chicken Sandwich, Lasagne, Cheesecake, Caesar Wrap, Prosciutto, Sorbet, Salads, Detroit Style Pizza, Italian Beef, Chicken Alfredo, Pepperoni Pizza, Gelato, Chicken Wings, Ravioli, Caprese, Caesar Salad, Deep Dish, Lasagna, Pasta Primavera, Buffalo Chicken Wrap, Cucumber Salad, Pan Pizza, Cannoli, Garlic Bread, Chicken Parmesan, Calamari, Stromboli, Sandwiches, Chicken Sandwich, Deli Sandwiches, Pizza, Cheese Pizza, Arancini, Grilled Chicken, and Bruschetta
We serve the following areas: Riverstream, Eastwood Manor, McHenry, Emerald Park, Lilymoor, McCullom Lake, Johnsburg, Lakemoor, Ferndale, Colby Point, Holiday Hills, Palm Beach, Ringwood, Pistakee Highlands, Prairie Grove, Barreville, Burtons Bridge, Terra Cotta, Volo, Wonder Lake.
Sunday
11:00 AM - 8:00 PM
Monday
11:00 AM - 9:00 PM
Tuesday
11:00 AM - 9:00 PM
Wednesday
11:00 AM - 9:00 PM
Thursday
11:00 AM - 9:00 PM
Friday
11:00 AM - 11:00 PM
Saturday
11:00 AM - 11:00 PM
Sunday
Closed
Monday
8:00 AM - 3:00 PM
Tuesday
8:00 AM - 4:00 PM
Wednesday
8:00 AM - 3:00 PM
Thursday
8:00 AM - 3:00 PM
Friday
8:00 AM - 4:00 PM
Saturday
Closed
Sunday
7:00 AM - 8:00 PM
Monday
7:00 AM - 8:00 PM
Tuesday
7:00 AM - 8:00 PM
Wednesday
7:00 AM - 8:00 PM
Thursday
7:00 AM - 9:00 PM
Friday
7:00 AM - 11:00 PM
Saturday
7:00 AM - 11:00 PM
Sunday
11:00 AM - 9:00 PM
Monday
11:00 AM - 9:00 PM
Tuesday
11:00 AM - 9:00 PM
Wednesday
11:00 AM - 9:00 PM
Thursday
11:00 AM - 9:00 PM
Friday
11:00 AM - 12:00 AM
Saturday
11:00 AM - 12:00 AM