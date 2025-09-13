Best Italian Food in Chicago

Sunday
11:00 AM - 8:00 PM
Monday
11:00 AM - 9:00 PM
Tuesday
11:00 AM - 9:00 PM
Wednesday
11:00 AM - 9:00 PM
Thursday
11:00 AM - 9:00 PM
Friday
11:00 AM - 11:00 PM
Saturday
11:00 AM - 11:00 PM
See our legendary pizzas and Italian American favorites in action. Browse our gallery and get inspired for your next order.
Excellent customer service; pizza is delicious. Good to see Leona's in the neighbourhood. Definitely recommend.
Wilfredo R.
Food was amazing! Service was even better! If I ever return to Chicago, I would definitely return!
Glenda D.
The staff was great! Also, the restaurant is so nice and clean. Very modern and there’s a full bar. Best of all, the pizza was hot and fresh!
Krystal T.
Delivery
Takeout
Dine In
Catering
Outdoor Seating
Vegan Options
We are known for Caesar Salad, Detroit Style Pizza, Italian Beef, Deep Dish, Sorbet, Salads, Cheesecake, Caesar Wrap, Prosciutto, Chicken Tenders, Grilled Chicken Sandwich, Lasagne, Caprese Salad, Spaghetti, Wings, Thin Crust Pizza, Pasta Salad, Meatballs, Grilled Chicken, Bruschetta, Deli Sandwiches, Sandwiches, Pizza, Cheese Pizza, Chicken Sandwich, Garlic Bread, Calamari, Chicken Parmesan, Pan Pizza, Buffalo Chicken Wrap, Cucumber Salad, Cannoli, Stromboli, Arancini, Pasta Primavera, Chicken Wings, Pepperoni Pizza, Gelato, Ravioli, Lasagna, Chicken Alfredo, and Caprese
We serve the following areas: Loop, Chicago, Near North Side, Near South Side, Cicero, Armour Square, Near West Side, Lincoln Park, Lower West Side, Oak Park, Douglas, Bridgeport, West Town, East Garfield Park, Berwyn, Oakland, Mckinley Park, West Garfield Park, Stickney, Lake View.
Sunday
11:00 AM - 8:00 PM
Monday
11:00 AM - 9:00 PM
Tuesday
11:00 AM - 9:00 PM
Wednesday
11:00 AM - 9:00 PM
Thursday
11:00 AM - 9:00 PM
Friday
11:00 AM - 11:00 PM
Saturday
11:00 AM - 11:00 PM
Sunday
Closed
Monday
8:00 AM - 3:00 PM
Tuesday
8:00 AM - 4:00 PM
Wednesday
8:00 AM - 3:00 PM
Thursday
8:00 AM - 3:00 PM
Friday
8:00 AM - 4:00 PM
Saturday
Closed
Sunday
7:00 AM - 8:00 PM
Monday
7:00 AM - 8:00 PM
Tuesday
7:00 AM - 8:00 PM
Wednesday
7:00 AM - 8:00 PM
Thursday
7:00 AM - 9:00 PM
Friday
7:00 AM - 11:00 PM
Saturday
7:00 AM - 11:00 PM
Sunday
11:00 AM - 9:00 PM
Monday
11:00 AM - 9:00 PM
Tuesday
11:00 AM - 9:00 PM
Wednesday
11:00 AM - 9:00 PM
Thursday
11:00 AM - 9:00 PM
Friday
11:00 AM - 12:00 AM
Saturday
11:00 AM - 12:00 AM