Skip to main
Leona's Pizzeria

Best breakfast in town.

Satisfy Your Cravings with Our Breakfast Best breakfast in town.

Featured

View menu
Italian Beef DELUXE.

Italian Beef DELUXE

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!.

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!

Italian Beef Rolls (NEW)!.

Italian Beef Rolls (NEW)!

Combo Italian Beef & Sausage.

Combo Italian Beef & Sausage

Classic Jumbo Chicken Wings.

Classic Jumbo Chicken Wings

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray.

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray

Italian Beef Bowl (Keto).

Italian Beef Bowl (Keto)

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES.

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES

Original Italian Beef.

Original Italian Beef

Original Italian Beef Sandwich.

Original Italian Beef Sandwich

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich.

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich

Italian Beef.

Italian Beef

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular).

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular)

THIN CRUST 16" Sausage (Popular).

THIN CRUST 16" Sausage (Popular)

16" Thin crust Sausage (Popular).

16" Thin crust Sausage (Popular)

Build Your Own Thin (Popular).

Build Your Own Thin (Popular)

Loaded Italian Beef Cheesy Fries.

Loaded Italian Beef Cheesy Fries

1/2 Sheet.

1/2 Sheet

4" Italian Beef.

4" Italian Beef

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS.

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS

Italian Beef Combo.

Italian Beef Combo

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!.

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!

Italian Sausage Sandwich.

Italian Sausage Sandwich

Italian Sausage.

Italian Sausage

Grilled Chicken Sandwich.

Grilled Chicken Sandwich

Leona's Classic Meatball.

Leona's Classic Meatball

Classic Meatball Sandwich.

Classic Meatball Sandwich

Delicious Breakfast Options to Start Your Day

Delicious Breakfast Options to Start Your Day

Start your day with our delicious breakfast options! From classic Italian pastries to hearty breakfast sandwiches, we have something for everyone. Indulge in our comforting breakfast pizza or opt for a lighter choice with our fresh salads. Join us for a satisfying breakfast experience that will leave you ready to tackle the day!
Convenient Italian Food Delivery and Pickup Options

Convenient Italian Food Delivery and Pickup Options

Looking for convenient Italian food delivery and pickup options? Enjoy our delicious pasta, pizza, and sandwiches from the comfort of your home. Order online for quick and easy delivery, or swing by for a speedy pickup. Try our popular breakfast options for a delightful start to your day.

Our locations