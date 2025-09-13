Best Italian Food in Chicago

Sunday
11:00 AM - 8:00 PM
Monday
11:00 AM - 9:00 PM
Tuesday
11:00 AM - 9:00 PM
Wednesday
11:00 AM - 9:00 PM
Thursday
11:00 AM - 9:00 PM
Friday
11:00 AM - 11:00 PM
Saturday
11:00 AM - 11:00 PM
See our legendary pizzas and Italian American favorites in action. Browse our gallery and get inspired for your next order.
Excellent customer service; pizza is delicious. Good to see Leona's in the neighbourhood. Definitely recommend.
Wilfredo R.
Food was amazing! Service was even better! If I ever return to Chicago, I would definitely return!
Glenda D.
The staff was great! Also, the restaurant is so nice and clean. Very modern and there’s a full bar. Best of all, the pizza was hot and fresh!
Krystal T.
Delivery
Takeout
Dine In
Catering
Happy-hour Food
Great Cocktails
We are known for Detroit Style Pizza, Chicken Alfredo, Ravioli, Pepperoni Pizza, Gelato, Chicken Wings, Lasagna, Pasta Primavera, Caprese, Cannoli, Stromboli, Caesar Salad, Buffalo Chicken Wrap, Cucumber Salad, Pan Pizza, Calamari, Garlic Bread, Sandwiches, Chicken Sandwich, Pizza, Cheese Pizza, Chicken Parmesan, Deli Sandwiches, Arancini, Bruschetta, Deep Dish, Grilled Chicken, Meatballs, Pasta Salad, Wings, Thin Crust Pizza, Caprese Salad, Spaghetti, Chicken Tenders, Grilled Chicken Sandwich, Lasagne, Cheesecake, Caesar Wrap, Sorbet, Salads, Prosciutto, and Italian Beef
We serve the following areas: Lincolnwood, Harwood Heights, Elmwood Park, Oak Park, Norridge, Irving Park, Albany Park, Skokie, Hermosa, Avondale, Evanston, River Grove, Portage Park, River Forest, North Park, Niles, Cicero, Jefferson Park, Park Ridge, North Center.
