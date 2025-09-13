Skip to main
Leona's Pizzeria

Best prosciutto in town.

Authentic Italian Cuisine: Best Prosciutto in Town

Original Italian Beef Sandwich.

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!.

Italian Beef.

Loaded Italian Beef Cheesy Fries.

Italian Beef DELUXE.

16" Thin crust Sausage (Popular).

Build Your Own Thin (Popular).

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray.

Italian Beef Rolls (NEW)!.

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich.

4" Italian Beef.

Italian Beef Bowl (Keto).

Classic Jumbo Chicken Wings.

1/2 Sheet.

Combo Italian Beef & Sausage.

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!.

THIN CRUST 16" Sausage (Popular).

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS.

Italian Beef Combo.

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular).

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES.

Original Italian Beef.

Classic Meatball Sandwich.

Italian Sausage.

Leona's Classic Meatball.

Italian Sausage Sandwich.

Grilled Chicken Sandwich.

Delicious Prosciutto Creations

Indulge in savory Italian prosciutto. Try our prosciutto-wrapped melon or prosciutto and arugula pizza. Savor the rich, salty flavor of thinly sliced prosciutto in our pasta dishes. Our prosciutto and mozzarella panini is a customer favorite. Experience the authentic taste of prosciutto in our salads.
Convenient Italian Food Delivery and Pickup Options

Craving Italian? Order prosciutto pizza for delivery. Or swing by for pickup. Enjoy pasta, salads, and sandwiches too.

Our locations