Leona's Pizzeria

Best arancini in town.

Authentic Italian Arancini: Best in Town

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!

16" Thin crust Sausage (Popular)

Italian Beef DELUXE

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular)

Original Italian Beef

Italian Beef Bowl (Keto)

Arancini Sicilian Fried Rice Balls

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!

Italian Beef Combo

Loaded Italian Beef Cheesy Fries

Combo Italian Beef & Sausage

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS

Build Your Own Thin (Popular)

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich

Italian Beef Rolls (NEW)!

Italian Beef

Classic Jumbo Chicken Wings

4" Italian Beef

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray

Original Italian Beef Sandwich

THIN CRUST 16" Sausage (Popular)

1/2 Sheet

Italian Sausage Sandwich

Italian Sausage

Leona's Classic Meatball

Grilled Chicken Sandwich

Classic Meatball Sandwich

Delicious Arancini: A Taste of Italy

Indulge in our authentic Italian arancini. These crispy, golden rice balls are filled with creamy risotto, mozzarella, and savory meat ragu. A must-try appetizer that perfectly complements our pasta, pizza, and salads. Savor the comfort-food goodness at our restaurant.
Convenient Italian Food Delivery and Pickup Options

Looking for convenient Italian food delivery and pickup options? Enjoy our delicious arancini, pasta, pizza, and more from the comfort of your home. Order online for quick pickup or have your favorite Italian dishes delivered straight to your door.

