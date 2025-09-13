Skip to main
Leona's Pizzeria

Best pepperoni-pizza in town.

Authentic Italian Cuisine Best pepperoni pizza in town.

Featured

View menu
Italian Beef Rolls (NEW)!.

Italian Beef Rolls (NEW)!

1/2 Sheet.

1/2 Sheet

Italian Beef Combo.

Italian Beef Combo

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS.

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS

Thin Crust Pepperoni Pizza Slice.

Thin Crust Pepperoni Pizza Slice

Build Your Own Thin (Popular).

Build Your Own Thin (Popular)

Original Italian Beef.

Original Italian Beef

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!.

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!

Italian Beef DELUXE.

Italian Beef DELUXE

Combo Italian Beef & Sausage.

Combo Italian Beef & Sausage

Italian Beef Bowl (Keto).

Italian Beef Bowl (Keto)

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray.

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray

Original Italian Beef Sandwich.

Original Italian Beef Sandwich

Italian Beef.

Italian Beef

4" Italian Beef.

4" Italian Beef

Loaded Italian Beef Cheesy Fries.

Loaded Italian Beef Cheesy Fries

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular).

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular)

16" Thin crust Sausage (Popular).

16" Thin crust Sausage (Popular)

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!.

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!

THIN CRUST 16" Sausage (Popular).

THIN CRUST 16" Sausage (Popular)

SLICE -Thin Crust Pepperoni Pizza Slice.

SLICE -Thin Crust Pepperoni Pizza Slice

Classic Jumbo Chicken Wings.

Classic Jumbo Chicken Wings

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich.

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES.

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES

Classic Meatball Sandwich.

Classic Meatball Sandwich

Italian Sausage.

Italian Sausage

Leona's Classic Meatball.

Leona's Classic Meatball

Grilled Chicken Sandwich.

Grilled Chicken Sandwich

Italian Sausage Sandwich.

Italian Sausage Sandwich

Delicious Pepperoni Pizza and More

Delicious Pepperoni Pizza and More

Indulge in our savory pepperoni pizza. Savor the classic combination of zesty pepperoni and gooey mozzarella on a crispy crust. Our pepperoni pizza is a customer favorite, perfect for sharing or savoring solo. Try it with a side of garlic knots or a fresh garden salad for a satisfying meal.
Convenient Pickup and Delivery Options for Italian Favorites

Convenient Pickup and Delivery Options for Italian Favorites

Craving Italian? Enjoy our pepperoni pizza, pasta, and more. Order for pickup or delivery.

Our locations