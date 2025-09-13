Skip to main
Leona's Pizzeria

Best fettuccine-alfredo in town.

Delicious Italian Cuisine: Best fettuccine alfredo in town.

1950 Traditional.

STUFFED 1950 Traditional.

16" 1950 Traditional.

Fettuccine Alfredo.

Buffalo Chicken Sandwich DELUXE.

Full Sheet 1950 Traditional 16X16.

FAMOUS FRIED MOZZARELLA BRICKS.

14" Stuffed 1950 Traditional.

SICILIAN 1950 Traditional.

Buffalo Chicken Sandwich.

MOZZARELLA BRICKS "LEONA'S FAMOUS".

SICILIAN STYLE 1950 TRADITIONAL.

THIN CRUST 1950 Traditional.

FAMOUS Mozzarella Bricks.

THIN CRUST 16" 1950 Traditional (Popular).

Indulge in Creamy Fettuccine Alfredo Delights

Indulge in creamy fettuccine alfredo. Enjoy classic Italian comfort food. Savor rich, cheesy sauce and tender pasta. Try our fettuccine alfredo with grilled chicken or shrimp. Perfect for a cozy night in or a special dinner out.
Convenient Delivery and Pickup Options for Italian Pizza

Craving Italian pizza? Enjoy convenient delivery and pickup options for our mouthwatering pizzas, fettuccine alfredo, and more. Indulge in gluten-free options, savory wings, and delicious sandwiches from the comfort of your home. Fast, reliable delivery and easy pickup make satisfying your Italian food cravings a breeze.

