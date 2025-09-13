Skip to main
Leona's Pizzeria

Best italian-beef in town.

Savor Authentic Italian Beef Sandwiches Here

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!.

ITALIAN BEEF DELUXE.

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular).

Original Italian Beef Sandwich.

16" Thin crust Sausage (Popular).

Italian Beef.

THIN CRUST 16" Sausage (Popular).

Classic Jumbo Chicken Wings.

Original Italian Beef.

Build Your Own Thin (Popular).

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray.

1/2 Sheet.

Italian Beef Bowl (Keto).

Loaded Italian Beef Cheesy Fries.

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!.

Italian Beef Rolls (NEW)!.

Combo Italian Beef & Sausage.

Italian Beef Combo.

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS.

4" Italian Beef.

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich.

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES.

Leona's Classic Meatball.

Italian Sausage.

Grilled Chicken Sandwich.

Classic Meatball Sandwich.

Italian Sausage Sandwich.

Delicious Italian Beef and More

Indulge in savory Italian beef, a Chicago classic. Slow-cooked, thinly sliced beef, nestled in a crusty roll, and dipped in flavorful au jus. Savor the juicy, tender meat, paired with sweet or hot peppers for a kick. A must-try at our Italian eatery.
Satisfy Your Cravings with Easy Pickup and Delivery

Satisfy your cravings with easy pickup and delivery options. Enjoy our delicious Italian beef, pasta, pizza, salads, and sandwiches in the comfort of your home. Order online for quick pickup or have your favorites delivered straight to your door. Indulge in a hassle-free dining experience today!

