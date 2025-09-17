Skip to main
Leona's Pizzeria

Best takeout in town.

Authentic Italian Takeout: Best takeout in town. Satisfying Comfort Food Takeout: Best takeout in town.

Featured

View menu
LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES.

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES

THIN CRUST 16" Sausage (Popular).

THIN CRUST 16" Sausage (Popular)

16" Thin crust Sausage (Popular).

16" Thin crust Sausage (Popular)

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS.

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray.

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray

Italian Beef Bowl (Keto).

Italian Beef Bowl (Keto)

Italian Beef.

Italian Beef

Original Italian Beef.

Original Italian Beef

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular).

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular)

Italian Beef Rolls (NEW)!.

Italian Beef Rolls (NEW)!

Italian Beef Combo.

Italian Beef Combo

Loaded Italian Beef Cheesy Fries.

Loaded Italian Beef Cheesy Fries

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!.

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!

Classic Jumbo Chicken Wings.

Classic Jumbo Chicken Wings

Build Your Own Thin (Popular).

Build Your Own Thin (Popular)

Combo Italian Beef & Sausage.

Combo Italian Beef & Sausage

Italian Beef DELUXE.

Italian Beef DELUXE

Original Italian Beef Sandwich.

Original Italian Beef Sandwich

4" Italian Beef.

4" Italian Beef

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!.

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich.

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich

1/2 Sheet.

1/2 Sheet

Italian Sausage Sandwich.

Italian Sausage Sandwich

Italian Sausage.

Italian Sausage

Classic Meatball Sandwich.

Classic Meatball Sandwich

Leona's Classic Meatball.

Leona's Classic Meatball

Grilled Chicken Sandwich.

Grilled Chicken Sandwich

Takeout Delights: Italian Pasta, Pizza, and More

Takeout Delights: Italian Pasta, Pizza, and More

Craving Italian? Our takeout menu features mouthwatering pasta, comforting pizza, and fresh salads. Indulge in our popular sandwiches from the comfort of your home. Order takeout today and savor the flavors of Italy without leaving your couch.
Convenient Takeout and Delivery Options: Italian Pasta, Pizza, and More

Convenient Takeout and Delivery Options: Italian Pasta, Pizza, and More

Satisfy cravings with our Italian takeout. Enjoy pasta, pizza, and more from the comfort of your home. Indulge in classic spaghetti Bolognese or a cheesy pepperoni pizza. Our convenient takeout and delivery options make it easy to enjoy your favorite Italian dishes.

Our locations