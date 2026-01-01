Best lemonade in town.

Refreshing Lemonade and Italian Delights Best lemonade in town.

Featured

View menu
Refreshing Lemonade to Complement Your Meal

Refreshing Lemonade to Complement Your Meal

Quench your thirst with our refreshing lemonade. Made with freshly squeezed lemons, it's the perfect drink to pair with our pizza or sandwiches. Our tangy lemonade is a popular choice for those looking for a gluten-free beverage option. Add a glass to your order today!
Convenient Delivery and Pickup Options for Your Favorites

Convenient Delivery and Pickup Options for Your Favorites

Craving pizza, Italian, or gluten-free options? Enjoy our wings, sandwiches, and fast-food favorites with our convenient delivery and pickup options. Order online for a hassle-free experience and savor your lemonade with your favorite dishes in the comfort of your home.

Our locations

Leona's Pizzeria

Chicago, IL
Address
4363 W Irving Park Rd Chicago, IL 60641
Contacts
(773) 267-7287 info@leonas.com
Loading today's hours...
Order Now
Order with App Order online