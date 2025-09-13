Skip to main
Leona's Pizzeria

Best deep-dish in town.

Authentic Italian Cuisine: Best deep dish in town.

THIN CRUST 16" Sausage (Popular).

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich.

Classic Jumbo Chicken Wings.

Combo Italian Beef & Sausage.

ITALIAN BEEF DELUXE.

16" Thin crust Sausage (Popular).

4" Italian Beef.

Italian Beef Bowl (Keto).

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!.

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray.

Italian Beef Combo.

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES.

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS.

Build Your Own Thin (Popular).

1/2 Sheet.

Loaded Italian Beef Cheesy Fries.

Original Italian Beef Sandwich.

Original Italian Beef.

Italian Beef Rolls (NEW)!.

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular).

Italian Beef.

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!.

Vegetarian.

14" Stuffed 1950 Traditional.

Italian Sausage.

Build Your Own.

Leona's Special.

Classic Meatball Sandwich.

14" Stuffed Vegetarian.

Leona's Classic Meatball.

14" Stuffed Build Your Own.

1950 Traditional.

Italian Meats.

Italian Sausage Sandwich.

14" Stuffed Italian Meats.

14" Stuffed Leona's Special.

Grilled Chicken Sandwich.

Delicious Deep Dish Pizza and More

Indulge in our famous deep dish pizza. Our Italian-style deep dish is a customer favorite. Try the classic pepperoni or loaded veggie deep dish. Savor the crispy crust and gooey cheese. Our deep dish is a must-try for pizza lovers.
Convenient Pickup and Delivery Options for Deep Dish Pizza

Satisfy your deep dish pizza cravings with our convenient pickup and delivery options. Enjoy the authentic flavors of our Italian cuisine from the comfort of your home. Indulge in our mouthwatering pasta, comforting salads, and hearty sandwiches, all available for delivery or pickup.

