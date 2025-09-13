Skip to main
Best spaghetti in town.

Authentic Italian Cuisine: Best Spaghetti in Town

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray

Spaghetti & Meatballs

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!

Italian Beef Rolls (NEW)!

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich

Build Your Own Thin (Popular)

Italian Beef

THIN CRUST 16" Sausage (Popular)

Italian Beef DELUXE

Italian Beef Combo

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS

Spaghetti with Meatballs or Italian Sausage

Original Italian Beef Sandwich

Italian Beef Bowl (Keto)

1/2 Sheet

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!

Penne or Spaghetti w/ Marinara Catering

Penne or Spaghetti w/ Meat Sauce

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular)

Combo Italian Beef & Sausage

Original Italian Beef

16" Thin crust Sausage (Popular)

Classic Jumbo Chicken Wings

Loaded Italian Beef Cheesy Fries

4" Italian Beef

Italian Sausage Sandwich

Italian Sausage

Grilled Chicken Sandwich

Classic Meatball Sandwich

Leona's Classic Meatball

Delicious Spaghetti and More Italian Favorites

Indulge in our classic spaghetti, a beloved Italian comfort-food staple. Our al dente pasta is smothered in rich marinara sauce and topped with savory meatballs or grilled chicken. Pair it with a fresh salad or a side of garlic bread for a satisfying meal.
Convenient Italian Food Delivery and Pickup Options

Craving Italian? Enjoy spaghetti, pizza, and more. Order delivery or pickup for a convenient meal at home. Indulge in classic Italian comfort food without leaving your house. Savor the flavors of Italy with our easy online ordering.

