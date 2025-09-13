Skip to main
Leona's Pizzeria

Best gelato in town.

Authentic Italian Gelato and More

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS.

Combo Italian Beef & Sausage.

Italian Beef Bowl (Keto).

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!.

Italian Beef Rolls (NEW)!.

Italian Beef Combo.

Original Italian Beef Sandwich.

Classic Jumbo Chicken Wings.

Build Your Own Thin (Popular).

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular).

Original Italian Beef.

Italian Beef DELUXE.

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich.

4" Italian Beef.

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray.

Loaded Italian Beef Cheesy Fries.

Italian Beef.

THIN CRUST 16" Sausage (Popular).

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES.

GELATO.

1/2 Sheet.

16" Thin crust Sausage (Popular).

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!.

Grilled Chicken Sandwich.

Italian Sausage.

Italian Sausage Sandwich.

Leona's Classic Meatball.

Classic Meatball Sandwich.

Indulge in Authentic Italian Gelato

Indulge in creamy Italian gelato. Try classic flavors like pistachio, stracciatella, and hazelnut. Our gelato is made in-house with the finest ingredients. Treat yourself to a scoop or two after your meal. Perfect for a sweet ending to your Italian dining experience.
Convenient Italian Food Delivery and Pickup Options

Looking for convenient Italian food delivery and pickup options? Enjoy our delicious pasta, comforting pizza, fresh salads, and mouthwatering sandwiches from the comfort of your home. Don't forget to add a scoop of our creamy gelato to your order for a sweet finish!

