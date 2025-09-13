Skip to main
Best ravioli in town.

Authentic Italian Ravioli: Best in Town

Original Italian Beef.

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular).

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES.

Loaded Italian Beef Cheesy Fries.

Italian Beef DELUXE.

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!.

Italian Beef.

Italian Beef Bowl (Keto).

Build Your Own Thin (Popular).

Combo Italian Beef & Sausage.

Italian Beef Combo.

1/2 Sheet.

4" Italian Beef.

FRIED RAVIOLI.

Italian Beef Rolls (NEW)!.

Classic Jumbo Chicken Wings.

Original Italian Beef Sandwich.

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray.

16" Thin crust Sausage (Popular).

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS.

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!.

THIN CRUST 16" Sausage (Popular).

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich.

Leona's Classic Meatball.

Italian Sausage Sandwich.

Classic Meatball Sandwich.

Grilled Chicken Sandwich.

Italian Sausage.

Delicious Ravioli: A Taste of Italy

Indulge in our homemade ravioli. Our Italian ravioli is a customer favorite. Try our spinach and ricotta ravioli for a vegetarian option. Or savor our classic meat-filled ravioli. Enjoy our ravioli with a side of garlic bread.
Convenient Pickup and Delivery Options for Italian Favorites

Craving Italian? Enjoy ravioli, pizza, and more! Convenient pickup and delivery options available. Savor the flavors of Italy from the comfort of your home. Order now for a delicious Italian feast.

