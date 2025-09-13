Skip to main
Leona's Pizzeria

Best pan-pizza in town.

Savor Authentic Pan Pizza at Our Restaurant Best pan pizza in town.

Featured

Original Italian Beef Sandwich.

Italian Beef DELUXE.

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS.

Build Your Own Thin (Popular).

Italian Beef Rolls (NEW)!.

Loaded Italian Beef Cheesy Fries.

Original Italian Beef.

4" Italian Beef.

Classic Jumbo Chicken Wings.

16" Thin crust Sausage (Popular).

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES.

Italian Beef Bowl (Keto).

Combo Italian Beef & Sausage.

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich.

Italian Beef.

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular).

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!.

1/2 Sheet.

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!.

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray.

THIN CRUST 16" Sausage (Popular).

Italian Beef Combo.

Full Sheet Vegetarian 16X16.

Full Sheet Garlic Chicken Alfredo 16X16.

MIKE'S HOT PEPPI.

SICILIAN STYLE MARGHERITA.

Full Sheet BBQ Chicken 16X16.

Grilled Chicken Sandwich.

SICILIAN Vegetarian.

SICILIAN STYLE VEGGIE DELIGHT.

Build Your Own Full Sheet 16X16.

Full Sheet Margherita 16X16.

Full Sheet 1950 Traditional 16X16.

SICILIAN STYLE 1950 TRADITIONAL.

Classic Meatball Sandwich.

Full Sheet Chipotle Chicken 16X16.

SICILIAN 1950 Traditional.

BUILD YOUR OWN SICILIAN STYLE -10X14.

Leona's Classic Meatball.

SICILIAN Build Your Own Sicilian.

Full Sheet Italian Meats 16X16.

Italian Sausage.

SICILIAN STYLE ITALIAN MEATS.

SICILIAN BBQ Chicken.

VODKA CHICKEN PARMESAN.

Italian Sausage Sandwich.

SICILIAN Margherita.

SICILIAN Italian Meats.

Pan Pizza: Italian Comfort Food Favorite

Indulge in our irresistible pan pizza, baked to perfection with a crispy crust and gooey cheese. Choose from classic pepperoni, savory sausage, or veggie-loaded options. Our pan pizza is a must-try for all pizza enthusiasts. Visit us today and savor the deliciousness!
Convenient Delivery and Pickup Options for Pan Pizza

Craving pan pizza? We've got you covered! Enjoy the convenience of our delivery and pickup options. Whether you're in the mood for a classic Margherita or a meat lover's delight, we'll bring the piping hot goodness to your doorstep. Order now for a delicious Italian feast at home!

