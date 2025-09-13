Skip to main
Leona's Pizzeria

Best pasta-primavera in town.

Delicious Italian Pasta Primavera in Town

Featured

View menu
BOGO ITALIAN BEEF ROLLS.

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS

Italian Beef Rolls (NEW)!.

Italian Beef Rolls (NEW)!

Build Your Own Thin (Popular).

Build Your Own Thin (Popular)

Original Italian Beef Sandwich.

Original Italian Beef Sandwich

16" Thin crust Sausage (Popular).

16" Thin crust Sausage (Popular)

1/2 Sheet.

1/2 Sheet

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular).

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular)

Classic Jumbo Chicken Wings.

Classic Jumbo Chicken Wings

Italian Beef DELUXE.

Italian Beef DELUXE

Pasta Primavera.

Pasta Primavera

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray.

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!.

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!

Loaded Italian Beef Cheesy Fries.

Loaded Italian Beef Cheesy Fries

Italian Beef Bowl (Keto).

Italian Beef Bowl (Keto)

Italian Beef Combo.

Italian Beef Combo

Combo Italian Beef & Sausage.

Combo Italian Beef & Sausage

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich.

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich

THIN CRUST 16" Sausage (Popular).

THIN CRUST 16" Sausage (Popular)

4" Italian Beef.

4" Italian Beef

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES.

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES

Original Italian Beef.

Original Italian Beef

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!.

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!

Italian Beef.

Italian Beef

Italian Sausage.

Italian Sausage

Leona's Classic Meatball.

Leona's Classic Meatball

Grilled Chicken Sandwich.

Grilled Chicken Sandwich

Classic Meatball Sandwich.

Classic Meatball Sandwich

Italian Sausage Sandwich.

Italian Sausage Sandwich

Delicious Pasta Primavera and More Italian Classics

Delicious Pasta Primavera and More Italian Classics

Indulge in our flavorful pasta primavera, a classic Italian dish featuring fresh vegetables and al dente pasta. Our version is a delightful medley of colorful bell peppers, crisp broccoli, and tender carrots, all tossed in a light, herb-infused sauce. Savor the taste of spring with every satisfying bite.
Convenient Italian Takeout and Delivery Options

Convenient Italian Takeout and Delivery Options

Looking for convenient Italian takeout and delivery options? Our restaurant offers pasta primavera, pizza, salads, and more for pickup or delivery. Enjoy your favorite comfort-food dishes from the comfort of your home. Order now for a delicious Italian meal without leaving your house.

Our locations