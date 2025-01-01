Best onion-rings in town.

Crispy Onion Rings: Best in Town

Featured

View menu
FAMOUS FRIED MOZZARELLA BRICKS

FAMOUS FRIED MOZZARELLA BRICKS

SICILIAN Margherita

SICILIAN Margherita

MOZZARELLA BRICKS "LEONA'S FAMOUS"

MOZZARELLA BRICKS "LEONA'S FAMOUS"

SICILIAN 1950 Traditional

SICILIAN 1950 Traditional

Original Italian Beef

Original Italian Beef

Buffalo Chicken Sandwich DELUXE

Buffalo Chicken Sandwich DELUXE

Onion Rings

Onion Rings

Original Italian Beef Sandwich

Original Italian Beef Sandwich

Crunchy Onion Rings: A Tasty Side Option

Crunchy Onion Rings: A Tasty Side Option

Crunchy onion rings, a popular side dish. Enjoy crispy onion rings. Try our delicious onion rings. Satisfy your craving with onion rings. Perfectly fried onion rings. Enjoy our famous onion rings. Dip into our onion rings. A must-try: onion rings.
Convenient Delivery and Pickup Options for Delicious Eats

Convenient Delivery and Pickup Options for Delicious Eats

Satisfy cravings with our convenient delivery and pickup options. Enjoy hot, fresh pizza, Italian classics, and gluten-free choices at home. Indulge in our famous wings, hearty sandwiches, and fast-food favorites. Don't forget to add our crispy onion rings to your order for a delightful treat.

Our locations

Irving Park North Franklin McHenry
Leona's Pizzeria

Chicago, IL

Address
4363 W Irving Park Rd Chicago, IL 60641
Contacts
(773) 267-7287 info@leonas.com
Loading today's hours...
Order Now
Leona's Pizzeria

Chicago, IL

Address
175 N Franklin St Suite 106 Chicago, IL 60606
Contacts
(312) 549-9228 info@leonas.com
Loading today's hours...
Order Now
Leona's Pizzeria

McHenry, IL

Address
3102 IL-120 McHenry, IL 60051
Contacts
(815) 707-4992 info@leonas.com
Loading today's hours...
Order Now
Order with App Order online