Skip to main
Leona's Pizzeria

Best chicken-alfredo in town.

Satisfy Your Cravings with Chicken Alfredo

Featured

View menu
ITALIAN BEEF DELUXE.

ITALIAN BEEF DELUXE

Build Your Own Thin (Popular).

Build Your Own Thin (Popular)

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular).

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular)

Italian Beef Bowl (Keto).

Italian Beef Bowl (Keto)

4" Italian Beef.

4" Italian Beef

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!.

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!

Italian Beef.

Italian Beef

Italian Beef Rolls (NEW)!.

Italian Beef Rolls (NEW)!

Full Sheet Garlic Chicken Alfredo 16X16.

Full Sheet Garlic Chicken Alfredo 16X16

Classic Jumbo Chicken Wings.

Classic Jumbo Chicken Wings

Italian Beef Combo.

Italian Beef Combo

16" Garlic Chicken Alfredo.

16" Garlic Chicken Alfredo

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS.

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray.

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray

Loaded Italian Beef Cheesy Fries.

Loaded Italian Beef Cheesy Fries

16" Thin crust Sausage (Popular).

16" Thin crust Sausage (Popular)

THIN CRUST Garlic Chicken Alfredo.

THIN CRUST Garlic Chicken Alfredo

Original Italian Beef Sandwich.

Original Italian Beef Sandwich

Combo Italian Beef & Sausage.

Combo Italian Beef & Sausage

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES.

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich.

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich

THIN CRUST 16" Sausage (Popular).

THIN CRUST 16" Sausage (Popular)

Garlic Chicken Alfredo.

Garlic Chicken Alfredo

1/2 Sheet.

1/2 Sheet

Original Italian Beef.

Original Italian Beef

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!.

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!

Italian Sausage.

Italian Sausage

Classic Meatball Sandwich.

Classic Meatball Sandwich

Grilled Chicken Sandwich.

Grilled Chicken Sandwich

Leona's Classic Meatball.

Leona's Classic Meatball

Italian Sausage Sandwich.

Italian Sausage Sandwich

Delicious Chicken Alfredo and More Italian Favorites

Delicious Chicken Alfredo and More Italian Favorites

Indulge in creamy chicken alfredo. Savor tender grilled chicken. Enjoy rich, velvety sauce. Delight in al dente fettuccine. Experience Italian comfort food. Try our popular pasta dish. Visit for authentic Italian cuisine.
Convenient Italian Takeout and Delivery Options

Convenient Italian Takeout and Delivery Options

Looking for convenient Italian takeout and delivery options? Enjoy our delicious chicken alfredo, pizza, and salads from the comfort of your home. We offer easy pickup and speedy delivery for all your Italian cravings. Order now and savor the flavors of Italy without leaving your doorstep.

Our locations