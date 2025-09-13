Skip to main
Leona's Pizzeria

Best grilled-chicken-sandwich in town.

Delicious Grilled Chicken Sandwiches Best grilled chicken sandwich in town.

Grilled Chicken Sandwich.

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES.

Italian Beef.

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!.

Loaded Italian Beef Cheesy Fries.

Mini Grilled Chicken Sandwich.

ITALIAN BEEF DELUXE.

Italian Beef Bowl (Keto).

4" Italian Beef.

Classic Jumbo Chicken Wings.

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS.

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich.

1/2 Sheet.

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular).

Original Italian Beef Sandwich.

Build Your Own Thin (Popular).

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray.

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!.

THIN CRUST 16" Sausage (Popular).

16" Thin crust Sausage (Popular).

Combo Italian Beef & Sausage.

Italian Beef Combo.

Italian Beef Rolls (NEW)!.

Original Italian Beef.

Classic Meatball Sandwich.

Italian Sausage Sandwich.

Italian Sausage.

Leona's Classic Meatball.

Delicious Grilled Chicken Sandwich Options

Indulge in our savory grilled chicken sandwich, a crowd favorite. Sink your teeth into tender, juicy chicken, perfectly grilled to perfection. Served on a toasted bun with fresh lettuce, ripe tomatoes, and zesty mayo. It's a satisfying choice for lunch or dinner.
Convenient Italian Food Delivery and Pickup Options

Looking for convenient Italian food delivery and pickup options? Enjoy our delicious pasta, comforting pizza, fresh salads, and mouthwatering sandwiches. Indulge in our popular grilled chicken sandwich, available for delivery or pickup. Order now for a satisfying Italian meal in the comfort of your own home.

Our locations