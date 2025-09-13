Skip to main
Best pizza in town.

Authentic Italian Pizza and More Best pizza in town.

Featured

BUCKET OF BEER AND TWO PIZZA'S

Italian Beef Bowl (Keto)

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!

16" Thin Crust Specialty Pizza

Original Italian Beef

Classic Jumbo Chicken Wings

Italian Beef Rolls (NEW)!

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES

Loaded Cheesy Pizza Potato Wedge Fries (NEW)!

Loaded Italian Beef Cheesy Fries

Combo Italian Beef & Sausage

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich

Pizza Puff CHICAGO ORIGINAL

Build Your Own Thin (Popular)

Pizza Puff

Original Italian Beef Sandwich

Thin Crust Sausage Pizza Slice

Thin Crust Special Pizza Slice

ITALIAN BEEF DELUXE

Thin Crust Pepperoni Pizza Slice

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular)

SLICE -Thin Crust Pepperoni Pizza Slice

LOADED CHEESY PIZZA WEDGE FRIES

4" Italian Beef

TWO 16" THIN CRUST PIZZA'S

Italian Beef

TWO 16" THIN CRUST ONE TOPPING PIZZA'S

16" Thin crust Sausage (Popular)

Thin Crust Cheese Pizza Slice

SLICE - Thin Crust Cheese Pizza Slice

Italian Beef Combo

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS

1/2 Sheet

THIN CRUST 16" Sausage (Popular)

16" Chipotle Chicken

MIKE'S HOT PEPPI

Build Your Own

Full Sheet

Chipotle Chicken

16" Italian Meats

THIN Cheese Slice

Margherita

1950 Traditional

Italian Meats

DETROIT STYLE Build your Own (10X14)

16" 1950 Traditional

Grilled Chicken Sandwich

THIN CRUST Italian Meats

SICILIAN Vegetarian

SICILIAN Margherita

16" Vegetarian

16" Margherita

14" Stuffed Build Your Own

Leona's Special

THIN Sausage Slice

Full Sheet BBQ Chicken 16X16

SICILIAN STYLE ITALIAN MEATS

VODKA CHICKEN PARMESAN

STUFFED Italian Meats

BUILD YOUR OWN SICILIAN STYLE -10X14

STUFFED 1950 Traditional

Leona's Classic Meatball

Vegetarian

Build Your Own (10x14)

SICILIAN 1950 Traditional

Build Your Own Full Sheet 16X16

THIN CRUST Chicken Bacon Ranch

14" Stuffed Italian Meats

Full Sheet Garlic Chicken Alfredo 16X16

STUFFED Vegetarian

THIN Pepperoni Slice

Full Sheet Italian Meats 16X16

THIN CRUST Chipotle Chicken

STUFFED Build Your Own Stuffed

Italian Sausage

Italian Sausage Sandwich

14" Stuffed Leona's Special

SICILIAN Build Your Own Sicilian

THIN CRUST Build Your Own Thin

Leona's "Motor City Special"

Full Sheet Chipotle Chicken 16X16

16" Taco

DETROIT STYLE Leona's "Ran through the Garden"

16" Garlic Chicken Alfredo

SICILIAN Italian Meats

Full Sheet Margherita 16X16

DETROIT STYLE VODKA CHICKEN PARMESAN

BBQ Chicken

16" BBQ Chicken

THIN CRUST 1950 Traditional

Build Your Own Thin

DETROIT STYLE Leona's "Motor City Special"

DETROIT STYLE Leona's "Mike's Hot Peppi"

STUFFED SLICE OF THE DAY

THIN CRUST Garlic Chicken Alfredo

SICILIAN STYLE VEGGIE DELIGHT

Classic Meatball Sandwich

SICILIAN STYLE MARGHERITA

14" Stuffed Vegetarian

STUFFED Leona's Special

Build Your Own 16"

Garlic Chicken Alfredo

Full Sheet 1950 Traditional 16X16

SICILIAN STYLE 1950 TRADITIONAL

14" Stuffed 1950 Traditional

THIN CRUST BBQ Chicken

Build Your Own Stuffed

Full Sheet Vegetarian 16X16

Leona's "Mike's Hot Peppi"

THIN CRUST Margherita

SICILIAN BBQ Chicken

Leona's "Ran through the Garden"

DETROIT STYLE "Mike's Hot Peppi"

Delicious Pizza Creations at Our Italian Restaurant

Craving pizza? Our Italian restaurant serves up delicious, hand-tossed pizzas. Try our classic Margherita or savor the flavors of our meat lover's pizza. With fresh ingredients and a crispy crust, our pizzas are perfect for sharing or enjoying solo. Visit us for a slice today!
Convenient Pickup and Delivery Options for Pizza

Looking for convenient pizza options? We offer pickup and delivery for our delicious Italian pizzas, pasta, salads, and sandwiches. Enjoy the comfort of our popular Margherita pizza or try our classic pepperoni. Order now for a tasty meal at home.

Our locations