Skip to main
Leona's Pizzeria
Menu

Best italian-food in town.

Authentic Italian Cuisine: Best Italian Food in Town

Featured

View menu
FAMOUS FRIED MOZZARELLA BRICKS.

FAMOUS FRIED MOZZARELLA BRICKS

FAMOUS Mozzarella Bricks.

FAMOUS Mozzarella Bricks

Buffalo Chicken Sandwich.

Buffalo Chicken Sandwich

1950 Traditional.

1950 Traditional

Full Sheet 1950 Traditional 16X16.

Full Sheet 1950 Traditional 16X16

SICILIAN STYLE 1950 TRADITIONAL.

SICILIAN STYLE 1950 TRADITIONAL

THIN CRUST 1950 Traditional.

THIN CRUST 1950 Traditional

STUFFED 1950 Traditional.

STUFFED 1950 Traditional

Buffalo Chicken Sandwich DELUXE.

Buffalo Chicken Sandwich DELUXE

MOZZARELLA BRICKS "LEONA'S FAMOUS".

MOZZARELLA BRICKS "LEONA'S FAMOUS"

16" 1950 Traditional.

16" 1950 Traditional

THIN CRUST 16" 1950 Traditional (Popular).

THIN CRUST 16" 1950 Traditional (Popular)

14" Stuffed 1950 Traditional.

14" Stuffed 1950 Traditional

SICILIAN 1950 Traditional.

SICILIAN 1950 Traditional

Delicious Italian Eats: Pizza, Pasta, and More

Delicious Italian Eats: Pizza, Pasta, and More

Indulge in authentic Italian cuisine at our restaurant. From wood-fired pizzas to gluten-free options, we offer a variety of mouthwatering dishes. Try our classic pasta dishes or savor our flavorful sandwiches. Whether you dine in or order for catering, our Italian food will leave you craving for more.
Convenient Italian Food Delivery and Pickup Options

Convenient Italian Food Delivery and Pickup Options

Craving Italian food? Enjoy pizza, wings, and sandwiches from our menu. Convenient Italian food delivery and pickup options available. Order online for a quick and easy pickup, or have your favorite dishes delivered straight to your door. Gluten-free options and catering services also available.

Our locations