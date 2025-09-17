Skip to main
Leona's Pizzeria

Best calamari in town.

Delicious Italian Fare: Best calamari in town.

THIN CRUST Build Your Own Thin (Popular).

Loaded Italian Beef Cheese potato wedge fries (NEW)!.

Loaded Italian Beef Cheesy Fries.

Loaded Italian Beef Cheesy potato wedge fries (NEW)!.

4" Italian Beef.

1/2 Sheet.

Classic Jumbo Chicken Wings Catering Tray.

Fried Calamari.

16" Thin crust Sausage (Popular).

Italian Beef.

Italian Beef Rolls (NEW)!.

Italian Beef Bowl (Keto).

THIN CRUST 16" Sausage (Popular).

LOADED CHEESY ITALIAN BEEF WEDGE FRIES.

BOGO ITALIAN BEEF ROLLS.

Classic Jumbo Chicken Wings.

Combo Italian Beef & Sausage Sandwich.

Combo Italian Beef & Sausage.

Build Your Own Thin (Popular).

Italian Beef Combo.

Italian Beef DELUXE.

Original Italian Beef.

Original Italian Beef Sandwich.

Classic Meatball Sandwich.

Leona's Classic Meatball.

Italian Sausage.

Italian Sausage Sandwich.

Grilled Chicken Sandwich.

Delicious Calamari: A Taste of Italy

Indulge in our crispy calamari, a beloved Italian classic. Served with zesty marinara, it's a perfect starter. Our calamari is lightly breaded and fried to perfection, offering a delightful crunch with each bite. Join us for a taste of the sea!
Convenient Pickup and Delivery Options for Italian Cuisine

Convenient Pickup and Delivery Options for Italian Cuisine

Satisfy your Italian cravings with our convenient pickup and delivery options. Enjoy classic pasta dishes, comforting pizzas, fresh salads, and hearty sandwiches in the comfort of your own home. Indulge in our popular calamari dish, available for delivery straight to your door.

Our locations