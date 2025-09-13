Best italian food around Holiday Hills

Sunday
11:00 AM - 8:00 PM
Monday
11:00 AM - 9:00 PM
Tuesday
11:00 AM - 9:00 PM
Wednesday
11:00 AM - 9:00 PM
Thursday
11:00 AM - 9:00 PM
Friday
11:00 AM - 11:00 PM
Saturday
11:00 AM - 11:00 PM
Delivery
Takeout
Dine In
Catering
Vegetarian Options
Outdoor Seating
Quiz Night
Happy-hour Food
Great Cocktails
Happy-hour Drinks
Good for Watching Sport
