Best Pizza in Chicago

Sunday
11:00 AM - 8:00 PM
Monday
11:00 AM - 9:00 PM
Tuesday
11:00 AM - 9:00 PM
Wednesday
11:00 AM - 9:00 PM
Thursday
11:00 AM - 9:00 PM
Friday
11:00 AM - 10:00 PM
Saturday
11:00 AM - 10:00 PM
See our legendary pizzas and Italian American favorites in action. Browse our gallery and get inspired for your next order.
Excellent customer service, pizza is delicious. Good to see Leona's in the neighbourhood. Definitely recommend.
Wilfredo R.
Foos was amazing! Service was even better! If I ever return to Chicago, I would definitely return!
Glenda D.
The staff was great! Also, the restaurant is so nice and clean. Very modern and there’s a full bar. Best of all, the pizza was hot and fresh!
Krystal T.
Delivery
Takeout
Dine In
Catering
Vegetarian Options
Outdoor Seating
Quiz Night
Happy-hour Food
Great Cocktails
Happy-hour Drinks
Good for Watching Sport
We are known for Spaghetti, Stromboli, Ravioli, Pasta, Lasagna, Italian Food, Meatballs, Chicken Alfredo, Pasta Primavera, Chicken Wings, Pepperoni Pizza, Calamari, Grilled Chicken, Caprese, Deep Dish, Catering, Gelato, Detroit Style Pizza, Lasagne, Pan Pizza, Bruschetta, Cheesecake, Salads, Deli Sandwiches, Caesar Salad, Thin Crust Pizza, Wings, Cannoli, Sandwiches, Prosciutto, Cheese Pizza, Sorbet, Caprese Salad, Arancini, Chicken Parmesan, Italian Beef, Garlic Bread, and Chicken Sandwich
We serve the following areas: Cicero, West Town, Chicago, Oak Park, Lincoln Park, Near North Side, East Garfield Park, Loop, Logan Square, Berwyn, North Center, West Garfield Park, Avondale, Hermosa, Humboldt Park, Near West Side, Lake View, Elmwood Park, River Forest, Lincolnwood.
Sunday
11:00 AM - 8:00 PM
Monday
11:00 AM - 9:00 PM
Tuesday
11:00 AM - 9:00 PM
Wednesday
11:00 AM - 9:00 PM
Thursday
11:00 AM - 9:00 PM
Friday
11:00 AM - 10:00 PM
Saturday
11:00 AM - 10:00 PM
Sunday
Closed
Monday
8:00 AM - 3:00 PM
Tuesday
8:00 AM - 4:00 PM
Wednesday
8:00 AM - 3:00 PM
Thursday
8:00 AM - 3:00 PM
Friday
8:00 AM - 4:00 PM
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Monday
Closed
Tuesday
Closed
Wednesday
Closed
Thursday
Closed
Friday
Closed
Saturday
Closed
Sunday
11:00 AM - 9:00 PM
Monday
11:00 AM - 9:00 PM
Tuesday
11:00 AM - 9:00 PM
Wednesday
11:00 AM - 9:00 PM
Thursday
11:00 AM - 9:00 PM
Friday
11:00 AM - 10:00 PM
Saturday
11:00 AM - 10:00 PM
Sunday
Closed
Monday
Closed
Tuesday
Closed
Wednesday
Closed
Thursday
Closed
Friday
Closed
Saturday
Closed