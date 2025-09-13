Best Italian Food in Lyons

Sunday
11:00 AM - 8:00 PM
Monday
11:00 AM - 9:00 PM
Tuesday
11:00 AM - 9:00 PM
Wednesday
11:00 AM - 9:00 PM
Thursday
11:00 AM - 9:00 PM
Friday
11:00 AM - 11:00 PM
Saturday
11:00 AM - 11:00 PM
See our legendary pizzas and Italian American favorites in action. Browse our gallery and get inspired for your next order.
Excellent customer service; pizza is delicious. Good to see Leona's in the neighbourhood. Definitely recommend.
Wilfredo R.
Food was amazing! Service was even better! If I ever return to Chicago, I would definitely return!
Glenda D.
The staff was great! Also, the restaurant is so nice and clean. Very modern and there’s a full bar. Best of all, the pizza was hot and fresh!
Krystal T.
Delivery
Takeout
Dine In
Catering
Quiz Night
Happy-hour Drinks
We are known for Caprese Salad, Spaghetti, Deli Sandwiches, Bruschetta, Grilled Chicken, Calamari, Garlic Bread, Sandwiches, Chicken Sandwich, Pizza, Cheese Pizza, Lasagna, Pasta Primavera, Chicken Parmesan, Cannoli, Stromboli, Arancini, Buffalo Chicken Wrap, Cucumber Salad, Pan Pizza, Chicken Alfredo, Ravioli, Chicken Wings, Gelato, Pepperoni Pizza, Caprese, Caesar Salad, Deep Dish, Italian Beef, Detroit Style Pizza, Prosciutto, Cheesecake, Caesar Wrap, Sorbet, Salads, Chicken Tenders, Meatballs, Grilled Chicken Sandwich, Lasagne, Pasta Salad, Wings, and Thin Crust Pizza
We serve the following areas: Lyons, Brookfield, Riverside, Berwyn, McCook, Summit, North Riverside, La Grange, Cicero, La Grange Park, Forest View, Stickney, Glenn, Broadview, Forest Park, Western Springs, Westchester, Countryside, Hodgkins, Bedford Park.
